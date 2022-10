Oslo 110-sentral skriver på Twitter at ulykken har skjedd på E6 i retning Oslo. Nødetatene er på stedet og en person er skadd.

– Uvisst hendelsesforløp, men muligens en bil som har snurret. Fører skal være skadd, men alvorlighetsgraden er uklar, skriver politiet.

Oslopolitiet skriver på Twitter at trafikken i en periode sto i alle felt, men at den litt over klokken 20.30 har begynt å flyte igjen.

– En person ble kjørt til sykehus, men trolig ikke alvorlige skader, skriver politiet.

Saken oppdateres