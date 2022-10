Tidligere i år ble det kjent at Stortinget endrer gravferdsloven, og åpner derfor for forsøk på nye gravferdsformer, som vannkremering.

Ifølge Gravplassen.no «vannkremeres» man ved at den avdøde legges i en beholder fylt med vann tilsatt 5 prosent kaliumhydroksid. Beholderen settes under trykk, og væsken varmes opp til rundt 150-160 grader. Trykket gjør at vannet ikke koker, til tross for at temperaturen passerer kokepunktet for vann. Etter 4-5 timer er bløtvevet løst opp. Det som er igjen er en steril væske og blekede knokler. Disse beinrestene pulveriseres i en kremulator som etter en ordinær kremasjon, og kan fylles i en askeurne for bisettelse på gravplassen.

Den sterile væsken slippes ut i avløpet, men tilsettes først syre for å få nøytral ph-verdi.

På denne måten blir ikke proteser og implantat ødelagt, og de kan dermed brukes på nytt.

Vurderes i Trondheim

Dette er noe Trondheim kirkelige fellesråd nå vurderer, skriver Vårt Land , som siterer nettstedet Grav24.

Forslaget er ennå ikke behandlet i Trondheim kirkelig råd ennå, sier Gunnar Hansen, avdelingsleder for gravplass, til Vårt Land. Ifølge han kommer forslaget opp fordi de har utfordringer med krematorieovnene de har i dag.

– Vi har et behov som må løses og vi må se på alternativer til det. Vi står foran store investeringer, og levetiden på ovnene vi har, utgår snart. Da er vannkremering ett av alternativene, sier han.

– Innebærer tøffe syns- og luktopplevelser

Begravelsesagent Lars Svanholm sier til avisa Nidaros at han er åpen for den nye gravferdsformen, men peker på en utfordring. Ved vannkremasjon må nemlig kroppene flyttes fra kistene og inn i en vannbeholder. Til sammenligning føres hele kisten direkte inn i kremasjonsovnene ved flammekremasjon.

– Dette innebærer tøffe syns- og luktopplevelser. Per i dag tror jeg ikke de på krematoriet har den kunnskapen. Vi er spente på hvordan dette løses.

Han mener derimot at det ikke er en dum metode, så lenge folk vil benytte seg av det.

Svanholm er daglig leder i det familieeide begravelsesbyrået Svanholm og Vigdal Gravferd i Trondheim.

Mer miljøvennlig

Vannkremering er i bruk i flere land og beskrives som et klimavennlig alternativ til flammekremering da det er null utslipp i luften.

Da fredsprisvinner Desmund Tutu døde like før nyttår valgte han selv at han skulle vannkremeres.