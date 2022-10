To personer siktet etter brann i Alta

Huset ble totalskadd i brannen.

Ingen personer kom til skade, men politiet mener det lett kunne gått verre.

– Vi har gått til pågripelse av to personer denne uka, disse to har nå status som siktet i saken. Konkret er de siktet etter straffelovens paragraf 355, den såkalte mordbrannparagrafen, for å ha forårsaket eller medvirket til brann som kunne medført skade eller tap av liv, sier Torstein Pettersen, avsnittsleder for teknisk etterforskning hos politiet i Finnmark til Altaposten.