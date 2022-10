Mannen er i Norge med et brasiliansk pass under navnet José Assis Giammaria (37), men politiet mener han er en russisk borger med navn Mikhail Valerijevitsj Mikusjin (44).

Mannen er i Norge med et brasiliansk pass under navnet José Assis Giammaria (37), men politiet mener han er en russisk borger med navn Mikhail Valerijevitsj Mikusjin (44).

Journalistnettverket Bellingcat sier at identiteten som er knyttet til den spionsiktede mannen i Norge, tilhører en oberst i Russlands etterretningstjenesten.

– Godt jobbet, Norge – dere har tatt en oberst fra GRU, skriver Christo Grozev i Bellingcat på Twitter.

VG har samarbeidet med Bellingcat om saken, og skriver at identiteten knyttes til en adresse i et boligkompleks som er forbeholdt GRU-offiserer. Et ansiktsgjenkjennelse-program viser en match mellom et bilde av Giammaria og det russiske førerkortbildet til Mikusjin.

Ambassaden vil ikke kommentere

Russlands ambassade i Oslo fremholder at de ikke kjenner til mannen som er siktet for spionasje i Norge, og har ikke kommentarer til nye opplysninger om ham.

NTB har stilt spørsmål til den russiske ambassaden om en kommentar til at PST gikk ut med den russiske identiteten – og opplysningene fra Bellingcat. Ambassaden opplyser at den ikke har noe å legge til sin tidligere uttalelse om saken.

– Ambassaden vet ikke hvem og hva dette dreier seg om. Generelt sett er spionmanien aktivt fremmet i Norge i det siste. Det nevnes i denne sammenheng russiske fiskefartøyer, russiske forskningsskip, droneflygninger, fotografering og lignende, skriver ambassaden.

– Det gjelder helt forskjellige saker, men alle har et felles emne: Alt det russiske – enten det er offentlige etater, private selskaper eller enkeltpersoner – er mistenksomt og lukter spionasje. Det at forskjellige saker kommer som på løpende bånd, er uten tvil ikke tilfeldig. Alt dette er politisk bestilt, skriver ambassaden.

– Erkjenner ikke straffskyld

Oslo tingrett har gått med på påtalemyndighetens krav om å fengsle den spionsiktede i fire uker. Den siktede samtykket til fengslingen.

Han har forståelse for at PST må ta en runde for å finne ut av ting, sier mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic, til NTB. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi har hatt et møte, og han samtykker til fengsling i en fire ukers periode. Han har forståelse for at PST må ta en runde for å finne ut av ting, sier hans forsvarer, advokat Marijana Lozic, til NTB.

På spørsmål om samtykket indikerer en form for erkjennelse av straffskyld, svarer hun:

– Overhodet ikke. Han erkjenner ikke straffskyld, sier Lozic.

Fengslingen innebærer isolasjon de første to ukene og brev- og besøksforbud for hele fengslingsperioden.

Skulle først utvises

Gjesteforskeren ved Universitetet i Tromsø (UiT) ble tirsdag internert i fire uker i påvente av utsendelse fra Norge. Fredag morgen ble det altså kjent at PST vil sikte ham for konkrete lovbrudd, og at de ba om varetektsfengsling.

Fengslingsspørsmålet ble fredag ettermiddag behandlet som kontorforretning. Den siktede er siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 121, som handler om spionasje mot statshemmeligheter.

Politiadvokat Thomas Blom i PST er ikke sikker på at etterforskningen vil føre fram. Foto: Hanna Johre / NTB

– Siktelsen er høyst foreløpig, og etterforskningen er helt i startfasen. Vi prøver å avhøre vitner – i konkurranse med pressen i Tromsø – og det er mye beslag vi skal stå overfor i tiden fremover, sier Blom.

– Vi skal ikke finne mye

Han understreker at overhengende fare for bevisforspillelse var grunnlaget for fengslingen.

Mannen mistenkes å ha vært i Norge under falsk identitet som brasiliansk forsker, og at han i stedet jobber for russiske myndigheter. PST mener mannen har bygd seg opp en identitet som vanlig borger, mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

PST er slett ikke sikre på om de vil lykkes med etterforskningen.

– Dette er et løp som ikke nødvendigvis vil nå i mål, og det skyldes jo at dersom en illegalist gjør det de er opplært til, så skal ikke vi finne så mye, sier politiadvokaten på spørsmål fra NTB om veien videre i spionsaken.

Deltok på konferanse om hybride trusler

37-åringen deltok tidligere i høst på en konferanse i Vilnius sammen med en kollega ved UiT. Temaet på konferansen var treningsprogram mot hybride trusler, og hva man gjør dersom gassrørledninger blir sprengt eller hele strømnettet blir lammet.

Mannen hadde kjøpt en enveisbillett ut av Norge med avreisedag dagen etter at han ble pågrepet, opplyste en av hans forsvarere, Thomas Hansen, til VG torsdag.

– Han skulle i utgangspunktet ut. Han hadde en enveisbillett den 25. oktober, sa Hansen, som la til at flybilletten imidlertid ble kansellert.

Vekket oppsikt internasjonalt

Spionsaken har ikke gått upåaktet hen internasjonalt, og aviser og mediehus over hele verden har skrevet om saken.

Flere har også samtidig trukket fram de etter hvert mange drone-pågripelsene som har funnet sted i Norge de siste ukene.

– Landet, et sentralt Nato-medlem som har erstattet Russland som den største gassleverandøren i Europa, har vært bekymret over observasjoner av droner nær kritisk infrastruktur innen olje og gass, skrev BBC tidligere denne uka.