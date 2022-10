550.000 kunder får TV 2-kanalene tilbake innen klokka 15 fredag.

– Vi er glade for at vi har greid å komme fram til en langsiktig avtale som både ivaretar valgfriheten til kundene og sikrer dem tilgang til et attraktivt nyhets- og underholdningstilbud, sier administrerende direktør Tor Morten Osmundsen i Altibox.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes beklager til alle seerne som har stått uten kanalene.

– Den nye avtalen er fremtidsrettet og vil bidra til å sikre grunnlaget for et fortsatt bredt tilbud av norsk underholdning, drama, sport og ikke minst nyhetsjournalistikk, sier han.

Får de tre største TV 2-kanalene

Kunder med TV fra Altibox har ikke hatt tilgang til innhold fra TV 2 siden 1. april. I denne perioden har kundene blitt kompensert med en kronerabatt eller ekstrapoeng for å kunne velge alternativt innhold.

En sentral konflikt i forhandlingene har vært om Altibox skal tilby alle TV 2s kanaler, eller bare hovedkanalene.

Den nye avtalen innebærer at TV 2s største kanaler TV 2 Direkte, TV 2 Nyheter og TV 2 Zebra vil være en del av det faste innholdet som tidligere, mens TV 2s resterende innhold vil kunne velges ut og inn i TV-pakka etter ønske og behov.

Strømmetjenester

Strømmetjenesten TV 2 Play basis vil også på sikt bli tilgjengelig som en del av Altibox.

– Vi er opptatt av at seerne skal ha enkel tilgang til innholdet vårt, uansett om de strømmer eller ser lineær-TV. Mange unge seere bruker strømmetjenester mer enn lineær-TV, og på TV 2 Play får de både underholdning, sport og nyheter. Avtalen med Altibox støtter derfor opp under vårt allmennkringkasteroppdrag i en ny tid, sier Sandnes.