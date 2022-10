Politiet i Oslo bekrefter overfor NTB at en kvinne ble funnet død, og at det betegnes som et mistenkelig dødsfall. Den døde er i 30-årene.

– En person er pågrepet i forbindelse med hendelsen, men hendelsesforløpet er uklart, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt.

Budstikka meldte om saken først. Ifølge avisa konsentrerer politiets krimteknikere seg om to leiligheter.

Operasjonslederen sier til NTB at politiet ved 4-tiden natt til fredag ble varslet av AMK som hadde fått beskjed om en bevisstløs person innendørs.

– Det ble gjort forsøk på livreddende førstehjelp, men vedkommende ble erklært død på stedet, sier Østerhaug.

Kvinnens pårørende var fredag morgen ikke varslet om dødsfallet.

Operasjonslederen har så langt ikke gått ut med hva personen som er pågrepet, er siktet for.