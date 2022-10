Medier: Elon Musk har fullført Twitter-kjøpet

Elon Musk har formelt kjøpt Twitter, skriver flere medier. Deretter skal han ha sparket flere toppledere.

Alle mediene, blant dem Business Insider, Washington Post, Financial Times og New York Times, skriver at de får dette opplyst av personer med kjennskap til saken. Nyhetsbyrået AP skriver at de har fått lignende opplysninger fra sine kilder.

Angivelig skal Musk ha sparket toppledere i selskapet like etter at han tok over, blant dem administrerende direktør Parag Agrawal og økonomidirektør Ned Segal.

Én av ti er fattige i Norge

Elleve prosent av nordmenn lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt, ifølge en ny rapport om økonomi og levekår for lavinntektsgrupper. Tallet gjelder for befolkningen ekskludert studenter, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). Andelen har gått noe ned de siste årene, fra 11,2 til 11 prosent. Rapporten gjelder for årene 2017–2020.

– Vi bruker lavinntektsgrensen, som vi setter til 60 prosent av medianen, sier Aurora Hattrem i SSB til Klassekampen om når en blir regnet som fattig i Norge.

– I 2020 var medianinntekten på 402.000 kroner etter skatt, så 60 prosent av dette er 241.000 kroner for en enslig person. Lavinntektsgrensen er en av flere indikatorer på fattigdom i Norge.

Det går mot nyvalg i Nord-Irland

Parlamentet i Nord-Irland greide ikke å bli enige om ny speaker og få en ny regjering på plass innen fristen. Dermed går det mot nyvalg i den britiske provinsen. Fristen for å velge ny speaker utløp ved midnatt fredag.

Nord-Irland har ikke hatt en ordinær regjering siden provinsvalget i mai der Sinn Féin ble det største partiet og DUP nest størst. Uenighet om Nord-Irland-protokollen, som er en del av brexitavtalen mellom Storbritannia og EU, er årsak til den fastlåste politiske situasjonen.

Måling: Lula øker ledelsen noe på Bolsonaro tre dager før valget

Ekspresident Luiz Inácio Lula da Silva øker ledelsen med 1 prosentpoeng på president Jair Bolsonaro på en måling tre dager før den andre runden i Brasils presidentvalg.

53 prosent av de spurte oppga at de ville stemme på Lula, mot 47 som sa at de ville støtte Bolsonaro, går det fram av den siste målingen til meningsmålingsinstituttet Datafolha. På instituttets måling forrige uke sa 52 prosent at de støttet Lula, mot Bolsonaros 48 prosent.

Zuccarello-mål i Wild-seier

Mats Zuccarello tegnet seg på scoringslista da hans Minnesota Wild slo Ottawa Senators på bortebane i natt. Zucarello scoret Wilds første mål i kampen som endte med seier 4–2 for gjestene.

35-åringen, som nå står med fem mål og seks målgivende på sesongens sju første kamper, noterte seg torsdag for 19 og et halvt minutt på isen. Han fyrte av sju skudd på mål.

Nord-Korea skal ha gjennomført ny rakettest

Nord-Korea har skutt opp en uspesifisert ballistisk rakett, ifølge det sørkoreanske militæret. Testen vil i så fall være den siste i en lang rekke våpentester nordkoreanerne har gjort i år. Både Sør-Korea og USA har advart om at landet kan være i ferd med å gjennomføre en ny atomtest.

– Nord-Korea avfyrte en uspesifisert ballistisk rakett mot Japanhavet, heter det i en uttalelse fra den sørkoreanske generalstaben.