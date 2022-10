Avlivingen av kaninene var med i en episode av Farmen Kjendis som ble sendt på TV 2 18. januar.

Noah anmeldte TV-produksjonsselskapet Strix Televisjon for ulovlig avliving av to kaniner.

Oslo statsadvokatembeter mener at avlivingen ikke var straffbar. Statsadvokat Sturla Henriksbø legger vekt på at selve avlivingen ikke ble vist på TV, kun deltakernes reaksjoner.

– Avlivningen av kaninene er kilden til disse reaksjonene, og en kunne reise spørsmål om avlivingen derimot indirekte har et underholdningsformål, men statsadvokaten anser under noe tvil at avlivingen i dette tilfellet ikke innebar et selvstendig underholdningselement. Dette kunne stilt seg annerledes om selve avlivingen ble filmet og vist på TV, heter det.