Lukkede dører under deler av Tengs-rettssaken

Rettssaken mot mannen starter 7. november.

Nå har påtalemyndigheten fått medhold i at deler av rettssaken skal gå for lukkede dører for allmennheten, viser en kjennelse som ble avsagt i forrige uke.

Blant annet vil ikke allmennheten få være til stede under forklaringene til rettsmedisinerne og krimteknikerne, der det vil bli vist bilder av avdøde og fra åstedet. Det vil også bli lukkede dører under gjennomgangen av funn på den tiltalte mannens digitale enheter, der det ifølge kjennelsen er funnet materiale som er klassifisert som ulovlig.

Også vitneforklaringene til to kvinner som har vært i et forhold med den tiltalte mannen, vil gå for lukkede dører.

Pressen og de etterlatte får likevel mulighet til å være til stede under hele rettssaken, og pressen er ikke ilagt referatforbud.