Foreldreparet som har vært varetektsfengslet etter at babyen deres døde, løslates

Paret i 30-årene er fortsatt siktet for grov mishandling eller medvirkning til dette.

– Det er ikke lenger grunnlag for fortsatt varetektsfengsling. Vi har kommet så langt i etterforskningen at faren for bevisforspillelse ikke lenger er nærliggende, sier politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt.

Ulstein, som har ledet etterforskningen, sier politiet ikke vil si noe konkret rundt omstendighetene i saken.

Politiet venter fortsatt på den endelige obduksjonsrapporten fra St. Olavs hospital i Trondheim og andre sakkyndige.

– Den må være klar før politiet kan oversende saken til statsadvokaten med et forslag til påtalemessig avgjørelse, sier Ulstein.

Ingen av de to siktede har erkjent straffskyld etter siktelsene.

Foreldreparet ble siktet for grov mishandling eller medvirkning til dette etter at deres fem måneder gamle baby døde i sommer.

Politiet har tidligere vært tilbakeholdne med opplysninger om saken, og begrunnet det med hensynet til den videre etterforskningen.