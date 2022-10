Spesialenheten henlegger sak mot Agder-politiet

– Spesialenheten har vurdert om noen personer og/eller Agder politidistrikt kan straffes for at den aktuelle saken anmeldt i 2009 ikke ble brakt til statsadvokatens kunnskap. Etterforskningsmaterialet ga ikke Spesialenheten grunnlag for å konkludere med at det var begått straffbare tjenestefeil, skriver de i en pressemelding.

– Etterforskningen ga holdepunkter for å konstatere at rutinene ikke var hensiktsmessige, men at det ikke var andre omstendigheter som tilsa at politidistriktet eller andre tjenestepersoner hadde begått straffbare tjenestefeil, skriver de videre.