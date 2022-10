Dagbladet: Mulige drone­observasjoner i Nordsjøen

I går kveld skal det ha blitt observert droner over oljefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, melder Dagbladet. Til avisa forteller kommunikasjonsrådgiver Ylva Celius Trulsen i Avinor at de kjenner til de mulige observasjonene.

– To helikoptre ba om å få snu på grunn av mulige droneobservasjoner, sier kommunikasjonsrådgiveren. Luftrommet ble imidlertid ikke stengt, og flytrafikken ble ikke påvirket. Verken Equinor, Forsvarets operative hovedkvarter eller Sørvest politidistrikt ønsker å kommentere saken.

TMZ meldte feilaktig at rockepioneren Jerry Lee Lewis er død

TMZ meldte rett før midnatt at rockepioneren Jerry Lee Lewis er død. Senere ble meldingen trukket, da det viser seg at 87-åringen lever. Nettstedet forklarer feilen med at noen som utga seg for å være en av Lewis' representanter, sa at rockelegenden var gått bort. Det viste seg å ikke stemme, skriver nettstedet, som videre beklager feilen.

– Han lever. TMZ meldte dette feilaktig basert på et anonymt sludder-tips, sier Lewis' representant til Variety.

Studie: AstraZeneca-vaksinen ga høyere risiko for blodpropp

AstraZenecas koronavaksine knyttes i en stor, internasjonal studie til 30 prosent høyere risiko for sjeldne blodpropptilfeller enn Pfizers vaksine.

Flere land, blant dem Norge, har gjort om anbefalinger for vaksinen etter at flere som var vaksinert med den, fikk alvorlige bivirkninger i form av blodpropp, lave blodplater og blødninger. Ifølge VG er det registrert åtte slike tilfeller blant AstraZeneca-vaksinerte i Norge, der fem har fått dødelig utfall.

Sverdangrepet mot kontor til New Zealands statsminister

En kvinne er pågrepet, mistenkt for å ha vandalisert kontoret til New Zealands statsminister Jacinda Ardern i Auckland. Nødetatene rykket ut like etter klokka 8 lokal tid, skriver nyhetsnettstedet Stuff.

Den pågrepne kvinnen er 57 år gammel. Glasset på inngangsdøra til kontoret ble knust, og det som synes å være et samuraisverd, ble funnet på bakken utenfor. Kvinnen skal også ha kastet en slags røykbombe inn på kontoret, der ingen var til stede.

Statnett fjernet rapport om strømkabler

En rapport om strømkabler i Oslo ble fjernet fra Statnetts sider fordi den inneholdt beskrivelser som er unntatt offentlighet, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisa dreier det seg om en analyserapport om kabler mellom to viktige trafostasjoner.

– Slike dokumenter er normalt offentlig tilgjengelige som en del av konsesjonsbehandlingen. Vi ser likevel at dette dokumentet ikke burde vært publisert i sin nåværende form, da deler av det inneholder beskrivelser av sårbarhet som er unntatt offentlighet, sier kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett.