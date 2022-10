Mann i 20-årene pågrepet etter skytingen på Tøyen

Mannen er siktet for drapsforsøk, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet fikk melding om skytingen, som skjedde i området rundt Tøyen torg, klokken 21.15 lørdag kveld. En ung mann ble skutt i overkroppen.

Skadene ble i begynnelsen omtalt som svært alvorlige, men søndag ble det klart at mannen var utenfor livsfare. Mannen får fortsatt medisinsk behandling, opplyser Grete Lien Metlid, leder for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt, til NTB.

– Det går framover med ham, men som sagt har han vært svært alvorlig skadd. Han har vært heldig ut ifra den skaden han har, sier Metlid.

Mannen i 20-årene ble pågrepet i Oslo-området onsdag kveld. Han er kjent for politiet fra før. Det fornærmede i saken er også kjent for politiet fra før og er en del av et ungdomsmiljø i bydelen.

– Offeret er kjent av politiet og er en del av et miljø på Grønland og Tøyen. Det er ikke kjent om det er noen kobling til dette miljøet, men det framstår ikke som et tilfeldig angrep, sa Metlid til NTB dagen etter skytingen.

Hun opplyser onsdag kveld om at politiet mener det er en relasjon mellom siktede og fornærmede. Ingen av dem har blitt avhørt av politiet ennå.

– Vi gjør et nytt forsøk på å gjennomføre avhør i morgen, sier Metlid.

Planen er at den siktede skal fremstilles for fengsling torsdag. Han har fått oppnevnt advokat Henrik Boehlke som forsvarer.