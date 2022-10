NRK felt i PFU for tittelfeil på Facebook

NRK hadde ikke dekning for å påstå at presten Benjamin Bjørnsen Anda «nekter å samarbeide med kvinnelege prester», mener Pressens Faglige Utvalg.

I en melding til Dagen skriver sokneprest Benjamin Bjørnsen Anda at han er glad for avgjørelsen.

– Jeg er takknemlig for at PFU har tatt saken på alvor, og at man har sett det jeg har opplevd. Med tanke på at tittelen fortsatt finnes flere steder på Facebook med tittelen NRK nå er felt for, så har det vært ekstra viktig for meg, skriver han.

Saken handlet om presten Bjørnsen Andas standpunkt til kvinnelige prester

I saken som ble publisert på NRKs nettsider het det i tittelen at han sa nei til kvinnelige prester, men i samme sak som ble lagt ut på NRKs Facebook-side, sto det i tittelen at han ikke ønsket å samarbeide med kvinnelige prester. Denne tittelen lå ute i tre timer før den ble endret til det samme som på NRKs nettsider, som var det korrekte, skriver Journalisten.

Anda klaget inn tittelbruken til PFU der han også reagerte på at det framstår som om han uttaler seg i saken, noe han ikke gjorde.

Ingrid Rosendorf Joys, som representerer allmennheten i utvalget, understrekte at det er stor forskjell på å ha et teologisk syn på kvinner ikke bør være prester og det å ikke ville samarbeide med kvinnelige prester.

PFU falt derfor ned på at NRK har brutt god presseskikk.