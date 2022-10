Saken om at Gjelsvik ikke har villet publisere en rapport om fremmed valgpåvirkning, har vært vidt omtalt i mediene de siste dagene.

I Stortingets spørretime onsdag mente Høyres Ine Eriksen Søreide at Gjelsviks begrunnelse er dypt problematisk.

– Jeg tviler på at statsråden faktisk forstår hva en påvirkningsoperasjon faktisk er. Hvordan kan en slik statsråd ha ansvar for valggjennomføringen, spurte hun statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Jeg har vært tydelig på at Gjelsviks begrunnelse er feil. Men regjeringen tar denne type trusler på største alvor. Det er ingen tvil om at denne statsråden også er opptatt av dette. Vi har gode tradisjoner for å gjennomføre valg i Norge, slo Støre fast.