Det er Sørøst politidistrikt som tidligere har etterforsket Nina Bråthens (46) dødsfall som nå har bedt Cold Case-gruppen i Kripos om å se på saken, skriver VG.

– Det er alltid interessant å høre om vi har utviklet et tunnelsyn, ikke hatt øynene åpne for relevante hypoteser, eller at etterforskningsskritt ble utført for sent, sier påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen i Sørøst politidistrikt.

Det var 23. juli 2019 at Nina Bråthen ble funnet død i leiligheten sin i Drammen. Legene kunne ikke den gang fastslå sikker dødsårsak, men Bråthen hadde et dobbeltsidig tungebeinsbrudd i halsen som kunne tyde på at hun hadde blitt kvalt med et håndgrep.

Abrahamsen sier at han er åpen for at de kan ha oversett noe i saken, selv om den ble etterforsket bredt og med mye ressurser.

Espen Erdal, leder for Cold Case-gruppen, sier at de vil sette i gang arbeidet på nyåret, og at saken vil få høy prioritet.