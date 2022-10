Russere siktet for ulovlig fotografering i Nordland er løslatt

Salten og Lofoten tingrett besluttet mandag at det ikke var grunnlag for varetektsfengsling av mannen og kvinnen, men politiet varslet at de ville anke avgjørelsen.

Tirsdag ble russerne likevel løslatt, etter at politiet endret mening og droppet anken.

– Politiet har gjort ytterligere undersøkelser uten at det er funnet andre beviser som styrker mistankegrunnlaget eller øker bekymringene. Da er det riktig å rette seg etter tingrettens kjennelse, sier jourhavende politiadvokat Elaine Skagtun i Nordland politidistrikt til NTB.

Hun sier at siktelsen mot de to likevel ikke er frafalt. Saken er overført til PST.

– Ikke skjellig grunn

De to russiske statsborgerne, en mann og en kvinne som begge er i 30-årene, ble lørdag pågrepet for å ha tatt bilder av et militæranlegg i Nordland. Det var TV 2 som først skrev om pågripelsen.

Mandag ble de to russerne fremstilt for varetektsfengsling i Salten og Lofoten tingrett. Politiet ønsket å fengsle de to i to uker i fullstendig isolasjon, men de fikk ikke medhold av tingretten, som mener det ikke forelå skjellig grunn til mistanke.

Tingretten skrev i kjennelsen at politiet kun har fremlagt ett bilde av et militært anlegg på de digitale enhetene som er beslaglagt. Bildet er ifølge retten tatt fra en offentlig vei og viser et kaianlegg tilhørende Forsvaret like sør for Bjerkvik i Narvik kommune.

– Alle i Norge er kjent med at det er et økt sikkerhetsnivå. Det må vi tåle. Men i denne saken er jeg glad for at retten kom fram til at vi må holde fast på de gjeldende prinsippene som gjelder i alle saker for varetekt, sier forsvareren til den russiske kvinnen, advokat Charlotte Marie Ringkjøb, til NRK , som først omtalte løslatelsen.

Tvil om formålet

– Fotografiet er ikke tatt innenfor det området hvor det er merket med skilt at fotografering er forbudt. Fotografiet er tatt fra så lang avstand at det ikke kan sies å gi mer informasjon enn bilder som er offentlig tilgjengelig på Google Street View på Google Maps, står det i kjennelsen.

Retten skrev videre at avstanden til kaia er så står at det er tvil om formålet bak lovbestemmelsen er å hindre fotografier som dette.

– Etter rettens syn er det heller ikke grunn til å bebreide de siktede for å ha tatt bildet. Det fremkommer ikke av bildet at kaianlegget er militært, eller at det av andre grunner skulle være forbudt å ta bilde av det, står det i kjennelsen.