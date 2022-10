Mann dømt til fengsel for overgrep mot venninner av barna hans

Det første overgrepet skjedde ifølge dommen fra Møre og Romsdal tingrett for rundt 20 år siden da mannen var på en båttur med sin sønn og en venninne av ham i tenårene. På båtturen forgrep mannen seg på venninnen.

Politiet fikk først vite om overgrepet gjennom et tips i 2018, men den fornærmede ønsket ikke å anmelde.

I 2020 kom det imidlertid anmeldelser mot mannen. I dommen kommer det fram at mannen voldtok to av datterens venninner mens venninnene var på overnattingsbesøk hos dem. Jentene var da i 11-12-årsalderen. Den ene jenta ble utsatt for i alt tre overgrep ved ulike anledninger, mens den andre ble utsatt for ett overgrep.

Etter at disse forholdene ble anmeldt, tok politiet på nytt kontakt med den første fornærmede, som da også valgte å anmelde mannen.

Da saken gikk i tingretten tidligere denne måneden, nektet mannen straffskyld og mente at man ikke kunne stole på forklaringene.

Han ble imidlertid ikke trodd av tingretten, som dømte ham til seks års fengsel. Påtalemyndigheten hadde på sin side kun bedt om fem år og seks måneders fengsel.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale 220.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta som ble utsatt for tre overgrep og 150.000 kroner til hver av de to andre jentene.