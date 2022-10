Statsadvokat Johan Øverberg, som sammen med Andreas Schei ledet etterforskningen mot Viggo Kristiansen, bekrefter tirsdag ettermiddag overfor Fædrelandsvennen at Oslo statsadvokater har ansvaret for å fortsette etterforskningen mot Jan Helge Andersen.

Han vil ikke si noe om den videre etterforskningen.

– Vi ønsker ikke å kommentere eventuelle videre etterforskningsskritt, sier Øverberg til avisen.

Da riksadvokat Jørn Maurud fredag offentliggjorde påtalemyndighetens konklusjon i saken mot Viggo Kristiansen, sa han også at etterforskningen mot Andersen skulle «intensiveres». Dersom Kristiansen frifinnes i tråd med påstanden fra påtalemyndigheten, vil det innebære at ingen er kjent skyldig i drapet på Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt for drap og voldtekt av Stine Sofie Sørstrønen og for medvirkning til Viggo Kristiansens voldtekt på Lena Sløgedal Paulsen. Under den nye etterforskningen av Viggo Kristiansen ble Andersen også siktet for drap på Lena Sløgedal Paulsen etter at det ble avdekket nye DNA-funn under arbeidet.

Øverberg vil ikke si noe om hvor lang tid etterforskningen mot Andersen vil ta.