Russer pågrepet i Ullensvang med drone varetektsfengslet i fire uker

I Hordaland tingrett ble mannen løslatt, men politiet anket til lagmannsretten. Der har de nå fått medhold og den russiske statsborgeren er varetektsfengslet i fire uker, skriver Bergens Tidende og Bergensavisen.

Mannens forsvarer Einar Råen sa lørdag at hans klient er en vanlig russisk statsborger som tar bilder av natur som turister flest. Mannen ble den 13. oktober stoppet med dronen av norsk politi. Han ble kontrollert og fikk reise videre.

Han har forklart at han ikke var klar over at han gjorde noe ulovlig.

«Det må stilles strenge krav til at russiske statsborgere i Norge gjør seg kjent med sanksjonsbestemmelsene. Lagmannsretten finner det mest sannsynlig at siktede ikke har gjort tilstrekkelige undersøkelser», skriver retten.

Mannens forsvarer, Einar Råen, sier til NRK at han nå skal diskutere saken med sin klient.

– Slik jeg ser saken, kan det bli aktuelt å anke avgjørelsen til Høyesterett, sier Råen.