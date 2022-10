Støre skal redegjøre om den sikkerhetspolitiske situasjonen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommer til Stortinget for å redegjøre om krigen i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen. Det blir debatt umiddelbart etter redegjørelsen.

Pressemøte om konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) holder frokostmøte i Mathallen i Oslo om arbeidet med å bedre konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. Regjeringen har signalisert overfor aktørene i bransjen at det må tas grep for å bedre konkurransesituasjonen, og det er ventet at Vestre kommer med noen konkrete tiltak på møtet.

Delvis solformørkelse

Den største solformørkelsen vi har hatt på sju år, finner sted i dag. Den kan ses i Europa, Midtøsten og Nordøst-Afrika. Man kan se solformørkelsen mellom klokken 11 og 13, og den vil være på sitt største rundt klokken 12. I Norge vil man kunne se solformørkelsen best nordøst i landet.

Russisk rett vurderer Griners anke

En russisk domstol skal vurdere den amerikanske basketballspilleren Brittney Griners anke. Hun er tiltalt for smugling og besittelse av et narkotisk stoff. WNBA-profilen har vært fengslet i Russland siden hun ble pågrepet på flyplassen i Moskva 17. februar.

Haaland møter gamle lagkamerater

I kveld er det duket for åtte Champions League-kamper. Blant annet skal Erling Braut Haalands Manchester City møte hans gamle klubb Borussia Dortmund. RB Salzburg - Chelsea, Sevilla - København og Benfica - Juventus er blant de andre oppgjørene som skal spilles.

VM i Fischer-sjakk starter

De første trekkene i VM i Fischer-sjakk blir tatt i dag. Mesterskapet arrangeres i Reykjavik på Island, og Magnus Carlsen er blant deltakerne. Sjakkformen kjennetegnes av at utgangsstillingen endres fra parti til parti.