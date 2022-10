Politiet meldte først at mannen skulle ha blitt påkjørt inne i tunnelen, men etter hvert viste det seg at mannen var blitt kastet ut av bilen etter at den hadde kjørt inn i tunnelveggen.

Mannen var alene i bilen da ulykken skjedde, og ifølge politiet var ingen andre kjøretøy involvert. Bilen ble liggende på taket etter ulykken.

Mannen ble kjørt til sykehus i ambulanse.

– Mannen er alvorlig skadd. Tunnelen er stengt i påvente av åstedsundersøkelse med krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe, skrev Sørøst politidistrikt i en oppdatering på Twitter litt etter klokken 18.

Litt før klokken 22.30 opplyste politiet at mannen var fløyet til Ullevål sykehus i Oslo for behandling. Skadene ble da betegnet som livstruende. Samtidig opplyste politiet at tunnelen var åpnet for trafikk igjen.

Flårtunnelen ligger i Horten kommune i Vestfold og Telemark. Tunnelen har to kjørefelt i hvert løp.