Q-Meieriene tilbakekaller et lite parti Q-melk 0,5 prosent fett på 1-literskartong merket med dato 07.11.22, meierinummer 1503 og tidsintervall: 02:42 til 06:49. Årsaken er at produktet inneholder for mye Vitamin D. Foto: Q-Meieriene / NTB Foto: NTB