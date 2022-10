Mann dømt til ni og et halvt års fengsel for overgrep mot 13 jenter

Dommen i lagmannsretten er ett år strengere enn det tingretten kom fram til, skriver NRK.

Han er blant annet dømt for tre tilfeller av voldtekt til samleie av barn under 14 år og to tilfeller av voldtekt til seksuell omgang av barn under 14 år.

Han er også dømt for misbruk av overmaktsforhold ved at han hadde seksuell omgang med en mindreårig flyktning, og sju tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Mannen er diagnostisert som lettere psykisk utviklingshemmet.