Norge øker støtten til FNs menneskerettighetsarbeid

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) t.v. og FN-ambassadør Mona Juul under et møte i FNs hovedforsamling. Nå har Norge undertegnet en ny samarbeidsavtale med FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Foto: Ragnhild H. Simenstad / Utenriksdepartementet / NTB Foto: NTB