Vil kutte kraftig i møtehonorarer for politikere i Viken

Prosessen med å ansette nye fylkesdirektører som skal lede Akershus, Buskerud og Østfold når Viken brytes opp i 2024 vakte oppsikt da det ble avdekket at politikerne som deltok mottok rekordhøye møtehonorarer. En Høyre-politiker mottok blant annet 117.000 kroner for å ha ledet 16 til dels korte møter, skriver NRK. Honoraret utgjorde en timelønn på 7.000 kroner.

Selv Høyre reagerte, kalte honorarene «hinsides», og la fram krav om at fylkestinget må få saken på bordet.

Onsdag ligger det an til at utgiftene til prosessen vil bli kuttet fra 400.000 kroner til 150.000 kroner når et forslag fra reglementskomiteen skal behandles i fylkestinget. I forslaget går det fram at den samlede betalingen per politiker begrenses til 16.700 kroner, 100.000 kroner mindre enn hva det opprinnelig så ut til.

Arbeiderpartiet støtter forslaget om kutt og dermed blir det trolig vedtatt.