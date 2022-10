Senterpartiet ruster seg til kommunevalgkamp

Den store frykten er et resultat i kommunevalget som er like stusslig som dagens meningsmålinger.

For helt siden valget i fjor har det som kjent gått jevnt og trutt nedover for Senterpartiet. Siden fjorårets valgresultat på 13,5 prosent er partiet blitt mer enn halvert: På gjennomsnittsmålingene på Poll of polls får partiet 5,9 prosent både i september og oktober.

Bunnpunktet ble nådd i slutten av september, da Sp havnet under sperregrensen på en måling for avisa Vårt Land.

Skape vinnervilje

Da er det kanskje ikke så underlig at nettopp valgkampstrategier er blant de store temaene på landsstyremøtet.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum er likevel ved godt mot.

– Jeg har god tro på lokalvalget. Det er noen hovedgrep vi må ta, blant annet må vi ha gode lister rundt i hele landet. Men der er vi i rute, sier han til NTB.

Klokka 12 mandag skal han klatre opp på talerstolen og gjøre sitt for å skape vinnervilje i partiets landsstyre.

– Hva tror du nedgangen skyldes?

– Jeg tror mange har kjent på en uro. Krisen vi står i, rammer hverdagsøkonomien til mange. Og dette rammer oss fordi det er vi som sitter med ansvaret akkurat nå.

Todelt stemning

– Så ser vi at det er mange som sitter på gjerdet. Målet er at folk skal se at vi greier å ta Norge trygt gjennom denne krisen og bidra til det fellesskapsprosjektet som Norge er, sier Vedum.

– Hvordan er stemningen i partiet?

– Jeg vil si den er todelt. Det er et alvor over den verdenssituasjonen vi er i, og at vi har et stort ansvar som regjeringsparti. Det er klart at det preger oss. Men jeg opplever også at det er et veldig trøkk mot lokalvalget og en stor lagfølelse, sier Sp-lederen.

Partiets hovedbudskap i kommunevalgkampen er trygghet for folk.

– De grunnleggende tingene må prioriteres: økonomi og arbeid, og nasjonal kontroll og beredskap. Dette kommer til å være det viktigste, sier Vedum.

Nye varslingsrutiner

I tillegg skal Senterpartiet vedta nye rutiner ved varsler om blant annet seksuell trakassering.

Senterkvinnene har krevd at en kvinne skal håndtere varslingssaker sammen med generalsekretæren, og i forslaget til nye vedtekter heter det at «Som hovedregel skal begge kjønn være representert som varslingsmottakere» i saker som gjelder seksuell trakassering.

– Jeg er opptatt av å ha et godt system for varsling og oppfølging. Nå styrker vi det ytterligere, sier Vedum.

Bakteppet for de nye varslingsrutinene er saken der tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen måtte gå av i april etter at det ble kjent at det hadde kommet flere varsler mot ham om upassende oppførsel.

Også den famøse saken om tekstmeldingen som ble sendt til daværende Sp-leder Liv Signe Navarsete fra en gruppe senterpartimenn på hyttetur, blant dem nestleder Ola Borten Moe og forsvarsminister Bjørn Arild Gram, kaster fortsatt skygger over partiet.