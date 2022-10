Posten har doblet antall utleveringssteder på tre år

Det skriver Nationen.

– I tillegg til de selvbetjente pakkeboksene har vi også over 1.600 betjente utleveringssteder gjennom Post i Butikk og egne pakkeutleveringsenheter. Pakkeboksene er et viktig supplement for å sørge for et godt tilbud der folk bor, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Norge.

Mengden pakkepost vokste raskt under koronapandemien, og når det nærmer seg jul vil Posten tilby enda flere hentesteder lokalt i tiden framover.

Blant annet er det aktuelt å bygge ut flere pakkebokser, der man kan hente pakker hele døgnet gjennom å bruke mobiltelefonen.