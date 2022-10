Britisk kvinne bøtelagt for droneflyging på Evenes

Dronen ble angivelig brukt i yrkesformål, skriver Fremover.

– Det er ikke mistanke om at hun hadde noen etterretningsmessige hensikter, sier operasjonsleder Lars Halvorsen i Nordland politidistrikt.

Droneflygingen skjedde uansett innenfor forbudssonen for flyplassen. Alle norske flyplasser, uansett om de er militære, sivile eller begge deler, har en sone på fem kilometer rundt seg der droneflyging er forbudt med mindre annet er avtalt.

Fra Evenes flystasjon opererer F-35-kampfly i tillegg til at det skal bygges base for patruljeflyene P-8 Poseidon. Det er heller ikke første gang i år at det er observert droner i området.