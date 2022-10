Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud bekreftet fredag at Jan Helge Andersen vil bli videre etterforsket, og at han innstiller på frifinnelse av Viggo Kristiansen i Baneheia-saken.

Foreldrenes bistandsadvokater sier til Nettavisen at de ønsker at nye etterforskere skal ta seg av etterforskningen av Andersen.

Om det blir andre etterforskere i Oslo politidistrikt, et annet politidistrikt eller særorgan i politiet som skal overta, har ikke Håkon Brækhus sterke meninger om, men han mener det vil være en fordel å få nye øyne på saken.

Han er den ene av to bistandsadvokater. Den andre, Audun Beckstrøm, sier at det mest nærliggende er at Kripos overtar den videre etterforskningen, men at det får det være opp til påtalemyndigheten å avgjøre.

Jan Helge Andersen ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for medvirkning til voldtekt av Lena Sløgedal Paulsen (10) og for drap på hennes venninne Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. Han ble imidlertid frikjent for å ha voldtatt og drept Sløgedal Paulsen.

Kristiansen har hele tiden nektet for å ha hatt noe med saken å gjøre, men ble dømt til 21 års forvaring.

– Jobben må fortsette så lenge drapet på Lena er uoppklart. Saken er nå uoppklart. Når Oslo politidistrikt har avsluttet etterforskningen sin er det naturlig at andre overtar, sier Beckstrøm.