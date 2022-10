Bønder krever mer åpenhet om matpriser

– Vi er åpne om hva vi som bonde får. Men etter at varene har forlatt oss, blir det veldig mye mer lukket, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag til VG.

Han mener prisene hos de store dagligvarekjedene gir lite mening.

– Det er veldig vanskelig å forstå hvorfor prisen på mat er som den er. Her er det noe som skurrer, mener bondelagslederen, som ber om hjelp fra regjeringen.

Glimming mener regjeringen må kreve at handelen begrunner marginene som skiller innkjøpsprisen og salgsprisen i butikkene. Han vil også ha åpenhet om eksklusive avtaler mellom leverandører og kjeder og ber om mer ressurser til Dagligvaretilsynet, for kartlegging av innkjøpspris og salgspris.

Coops direktør for politikk og myndighetskontakt Ingvill Størksen sier til VG at de er åpne om sine marginer, men tror det er rom for mer åpenhet i bransjen.

– Så vil det alltid være slik at for å skape konkurranse, som er til kundenes beste, så må en del kort holdes tett av konkurransehensyn, sier hun.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier at den betydelige økningen i matvare prisene vi nå ser, viser at sunn konkurranse i alle ledd er viktigere enn noen gang. Han tror økte priser på råvare, energi, transport og annet kan forklare mye av prisveksten.