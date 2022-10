Over 100 pasienter evakuert fra Ukraina til Norge

45 av pasientene har fått eller får behandling ved sykehusene i Helse sør-øst, skriver helseforetaket i en pressemelding.

– Norge gir et viktig bidrag gjennom Medevac-ordningen og avlaster en hardt presset helsetjeneste i Ukraina, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse sør-øst.

Han sier inntrykket er at den nasjonale koordineringen har fungert svært godt, og at det er gjort en stor innsats for å ivareta pasienter og pårørende.

– Vi ser også at det er behov for å involvere kommunene bedre i oppfølgingen av Medevac-pasientene når de er klar for utskrivelse, sier Frich.

Siden 11. mars har 18 europeiske land bidratt til å evakuere totalt 1.416 pasienter gjennom Medevac-ordningen.