Regjeringen og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere bedt folk om å være oppmerksomme på mistenkelige hendelser, blant annet med droneaktivitet ved kritisk infrastruktur.

Lørdag gjentok statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) oppfordringen. I Helgemorgen på NRK sa statsministeren at han mener vi ikke bør være mer mistenksomme overfor hverandre, men mer oppmerksomme.

– Hvis du ser et menneske som står nær et kraftverk, nær en militær installasjon, med fotografiapparat eller en drone, så er det noe du skal rapportere, sa Støre.

Han sa at dette ikke handler om å være mistenksom i forhold til naboen, men at en motstand mot hybride trusler er at vi følger bedre med.

– Større årvåkenhet og at vi tar kontakt med det lokale politiet om det er noe vi ser som ikke er som det skal være.

Det har den siste tiden vært flere droneobservasjoner, blant annet langs hele den norske sokkelen og ved kritisk infrastruktur.