Listhaug vil bruke mer statlige penger

Listhaug gikk spesielt hardt ut mot regjeringens forslag til statsbudsjett, hvor hun mener at de både har prioritert feil og brukt for lite penger.

– Jeg har ett spørsmål: Hvis ikke nå er riktig tidspunkt å bruke litt mer av fellesskapets enorme rikdom, når i pokker er riktig tidspunkt da?, spurte Listhaug.

Hun lovet at dersom Frp fikk styre, ville det blitt satt en makspris på 50 øre for strøm, drivstoffavgiftene ville blitt fjernet, og matmomsen ville blitt halvert.

Frp-lederen mener også at regjeringen fører en politikk som hemmer verdiskapningen, ved å gjøre Norge til et mindre gunstig land å være i for de rike.

– Det er bare å jage de fem prosent rikeste til Sveits, så har jo forskjellene gått ned i Norge. Men får vanlige folk det bedre, av at viktige skattytere, og ikke minst arbeidsskapere flytter ut av Norge?, spurte Listhaug.

Dessuten går hun inn for en rekke kutt i offentlige utgifter.

Blant det hun kaller meningsløse utgifter lister Frp-lederen opp klima, bistand, kultur og NRK.