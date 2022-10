Vestlige land ber FN om dronegransking

Frankrike, Storbritannia, Tyskland og USA ber FNs generalsekretær António Guterres og FNs sikkerhetsråd om uavhengig gransking av det som skal være bruk av iranske droner i Ukraina. Hvis Russland bruker iranske droner, er det i strid med Sikkerhetsrådets resolusjoner, mener de. Russland avviser både påstandene og kravet.

Sunak foreløpig tory-favoritt

Storbritannias tidligere finansminister Rishi Sunak har fått 100 stemmer fra toryenes folkevalgte i Parlamentet. Dermed har han nok stemmer til å bli nominert som lederkandidat for Det konservative parti. Tidligere statsminister Boris Johnson nyter også stor støtte, men har foreløpig ikke nådd grensen på 100 stemmer. Hver kandidat må ha minst 100 stemmer innen mandag ettermiddag for å kunne gå videre i nominasjonskampen.

Siste dag av Kinas partikongress

Den siste dagen av Kinas partikongress startet i natt norsk tid. De rundt 2.000 delegatene ventes å godkjenne en grunnlovsendring som lar president Xi Jinping fortsette for en tredje periode. Derimot er det knyttet større spenning til den øvrige sammensetningen av partiledelsen. 200 medlemmer av sentralkomiteen skal utpekes, der 25 medlemmer i politbyrået utgjør kjernen. Det er uklart når kunngjøringene kommer. Ifølge nyhetsbyrået AP er det ventet at den nye ledelsen blir presentert i morgen.

39-åring dømt for drapsforsøk

En 39 år gammel mann er dømt til seks år og tre måneders fengsel for drapsforsøk etter at hans fraseparerte kone ble stukket med kniv i fjor. Dommen er anket. Mannen hadde kontaktforbud da han i august i fjor oppsøkte kvinnen, som ble påført flere knivstikk. Han forklarte at selv om han hadde holdt kniven, var det hun som hadde gjort det slik at hun ble skadet. Det trodde ikke retten på, skriver Stavanger Aftenblad.

Høyre kan bli med på oljeskatteendring

Regjeringen har foreslått å stramme inn de midlertidige oljeskattereglene som ble vedtatt tidlig i pandemien og som mange mener har vært for rause, skriver Dagens Næringsliv. Betingelsene for at Høyre skal være med på et forlik om endringene er at det ikke kommer flere endringer og at oljeselskapene får mer tid til å legge fram utbyggingsplaner som dekkes av de midlertidige reglene.