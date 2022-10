Brasil-søksmål mot Hydro i Nederland

Saksøkerne mener den norske aluminiumsgiganten er skyldig i forurensning av miljøet til tusenvis av mennesker dem som bor nær ett av selskapets raffinerier i delstaten Pará i Brasil, skriver Finansavisen. Organisasjonen Cainquiama, som er med på søksmålet, representere interessene til flere tusen mennesker i Pará.

Hydro har vært til stede i regionen i 40 år, kontrollerer to brasilianske selskaper og driver ett av verdens største aluminaraffinerier.

Søksmålet i Nederland kommer parallelt med lignende saker som er anlagt i Brasil. Der er det ikke kommet noen endelig konklusjon om hvorvidt Hydro kan holdes ansvarlig.

Nettopp brasiliansk sendrektighet er en av grunnene til at saksøkerne prøver seg i Nederland. Hydro har flere datterselskaper i landet, og loven åpner for at de kan saksøkes for forhold konsernet kan være ansvarlig for i Brasil.

Hydros advokater mener saken i Nederland må avvises eller utsettes fordi den gjelder de samme påstandene som er under behandling i Brasil. Den nederlandske retten har kommet fram til at den ikke trenger å vente på brasilianernes konklusjon, og dermed kan saken behandles i Rotterdam.

– Det var en ren prosessuell avgjørelse, som vi tar til etterretning. Vi vil nå følge rettsprosessen videre og blant annet sende inn våre kommentarer til retten, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro til Finansavisen.