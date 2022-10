Fugleinfluensa påvist i Klepp kommune

– Nok en gang står fjærfenæringen i Rogaland i en krevende situasjon. For første gang har vi to svært alvorlige fuglesykdommer i samme område på samme tid, sier Inge Erlend Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet, i en pressemelding.

Dyreholdet ligger i samme område som der det ble påvist såkalt Newcastlesyke i september (en svært smittsom sykdom) og fugleinfluensa i fjor.

7.000 fugler ble avlivet samme kveld for å hindre videre smittespredning.

­– Vi vet ikke hvordan smitten har kommet inn i dette dyreholdet, men vi vet at fugleinfluensa sirkulerer blant villfugl i Norge, og det er tidligere påvist fugleinfluensa blant villfugl på Jæren, sier Næsset.