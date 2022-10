Katt brutalt mishandlet på Løten – Noah utlover dusør

Onsdag ble en katt så grovt mishandlet at livet ikke sto til å redde. Både eieren av katten og Noah har anmeldt mishandlingen.

Dette skjer en drøy måned etter en annen katt i samme nabolag ble utsatt for mishandling.

– Dette er en av de groveste og mest sadistiske sakene vi har sett i år. Det er uhyre viktig at personer som er i stand til å skade dyr på denne måten, blir oppdaget og straffet. Derfor utlover Noah dusør på 10.000 til den som har tips som kan føre til at gjerningspersonen blir funnet, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i Noah.

Martinsen viser til forskning om at vold mot dyr henger sammen med fare for vold mot mennesker, og at man særlig har sett dette i saker om sadistisk vold mot katter.

– Dette er en sak hvor gjentakelsesfaren kan være stor. Det er nå svært viktig at alle som har tips gir disse til politiet og bidrar til at personen som står bak slik mishandling blir funnet, sier Noah-lederen.