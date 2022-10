Viggo Kristiansen-støttespiller: Gjenopptakelseskommisjonen må nedlegges

– Dette er naturligvis en merkedag og helt fantastisk for Viggo Kristiansen og familien hans. Jeg tror ingen helt kan forstå hvordan dette har vært for dem. For oss som har jobbet med dette i så mange år, er det selvsagt også tilfredsstillende, sier Viggo Kristiansens mangeårige støttespiller Terje Helland til NTB.

I over ti år har Helland vært blant en liten gruppe mennesker som gratis har jobbet for at Viggo Kristiansen skulle få prøvet straffesaken etter Baneheia-drapene på nytt. Sammen med advokat Arvid Sjødin har gruppa stått på og funnet nye bevis og ettergått vurderingene domstolen la til grunn for å dømme Kristiansen til 21 års forvaring i 2002.

Helland sier at arbeidet med gjenopptakelsen har avdekket at det er mye ved norsk rettssikkerhet som ikke fungerer som tenkt, og som nå bør granskes. Han trekker fram at også mediene har sviktet i sin håndtering av saken.

– Gjenopptakelseskommisjonen skulle være en sikkerhetsventil for feildømte i Norge og har overhodet ikke fungert. Gjenopptakelseskommisjonen må nedlegges i sin nåværende form, det er det ingen tvil om, sier Helland.

– Vil Viggo Kristiansen nå være fullstendig renvasket?

– Ja, det håper jeg virkelig. Viggo Kristiansen kan ikke ha vært på åstedet, og alt som har kommet fram nå når saken er blitt ordentlig etterforsket, tyder på at det bare var én gjerningsmann, sier Helland.