Riksadvokaten: – Jan Helge Andersens forklaring lider av svakheter

– Andersens forklaring lider, etter min mening, på flere sentrale punkter av svakheter, ikke minst på grunn av manglende samsvar med andre opplysninger i saken, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

– Jeg kan ikke gå inn på alle detaljer om dette, men av vesentlig betydning er at DNA-bevisene som nå foreligger, trekker i retning av at Andersen har hatt en annen og mer sentral rolle enn han tidligere har forklart seg om, særlig når det gjelder de seksuelle overgrepene som begge jentene ble utsatt for. Og som nevnt lar hans forklaring seg vanskelig forene med teledatabevisene

– Samlet sett er Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet i en slik grad at den vanskelig kan tillegges vekt i Kristiansens disfavør, sier Maurud.