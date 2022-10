Politiadvokat: Ikke noe kriminelt bak funnet av to døde personer i Skien

Det sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt til NTB.

– Vi venter på obduksjonsrapporten og håper å få den i løpet av ettermiddagen fredag, men slik det ser ut nå, er vi ganske sikre på at dette ikke en kriminalsak eller at det har skjedd noe straffbart her, sier hun.

Dermed utelukker politiet at andre personer var involvert.

Paret ble funnet døde i 12.30-tiden torsdag inne en leilighet på Borgestad i Skien kommune. Når paret døde, er ikke helt avklart, men det kan ha skjedd for noen dager siden.

Mathiassen opplyser at paret flyttet til leiligheten i september. Familien er orientert om dødsfallene.