Kommunestyret i Vega sier ja til oppdrettsanlegg i verdensarvområde

Nå blir det opp til Kommunal- og distriktsdepartementet å bestemme om Mowi får sette ut fisk i verdensarvsamfunnet, skriver IntraFish.

I fjor ga Nærings- og fiskeridepartementet Mowi betinget ja til oppdrett på Rørskjæran i Vega, men både Riksantikvaren og Statsforvalteren i Nordland kom med innsigelser til kommunedelplanen for kystsoner som kommunen måtte vedta for at Mowi skulle kunne etablere seg i området.

De to instansene mente at påvirkningen av oppdrettsanlegg på verdensarvområdet ikke var godt nok utredet, og det internasjonale selskapet Instead Heritage, som UNESCO benytter til å gjøre slike utredninger, lagde en rapport som vurderte ulike påvirkninger på verdensarvområdet.

Rapporten konkluderer med at det ikke er akseptabelt med noen som helst form for forringelse av verdensarvområdet Vega og fraråder derfor oppdrett i området. Oppdrett i buffersonen og i nabokommuner bør også revurderes, ifølge rapporten.

Kommunestyret i Vega vedtok likevel å opprettholde vedtaket i et møte torsdag kveld. Vedtaket ble fattet med 14 mot én stemme.

Saken strekker seg tilbake til 2016, hvor Mowi først fikk utslippstillatelse av Statsforvalteren i Nordland til etableringen av et oppdrettsanlegg i Rørskjæran. Deretter har saken gått flere runder med blant annet en omgjøring fra Klima- og miljødepartementet, klage fra Mowi og behandling i Fiskeridirektoratet.

Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland har stått på Unescos verdensarvliste siden 2004. En av årsakene er ærfuglene og en tusenårige tradisjon med å sanke ærfugldun.