Jehovas vitner-bygg forsøkt påtent på Fauske – mann pågrepet

Politiet mener bygningen ble forsøkt påtent. Avisa Nordland skriver at det dreier seg om Rikets sal på Fauske – et lokale der Jehovas vitner holder sine møter.

Politistasjonssjef Ronny Borge ved Fauske politistasjon sier til NTB at mannen har erkjent å ha forsøkt å tenne på bygningen.

– Vi fant en kanne med brennbar væske på stedet. Det kan være parafin eller bensin og dette ble brukt til å tenne på bordkledningen på forsamlingshuset, sier han.

Raskt slokket

Mannen, som er i 60-årene og kjent av politiet, ble pågrepet på Fauske, ikke langt fra åstedet klokken 22.10.

Nødetatene fikk melding om brannen fra forbipasserende klokken 19.32. Den ble raskt slokket og huset fikk bare sotskader. Bygningen bar ifølge politiet preg av at den var påtent på flere steder, men det var ikke folk til stede.

– Det var et oppslag om at det skulle være et møte på stedet da dette skjedde, men vi håper og tror at den mistenkte ikke aktet å tenne på når det var folk der, sier Borge.

Pleier å ha møte på torsdager

Politiet vil imidlertid ikke utelukke at forsøket på ildspåsettelse har noen sammenheng med at det dreier seg om et religiøst bygg.

– Det en del av det vi undersøker og vi kan ikke avvise det. Vi har hatt et kort avhør med mannen som ga oss indikasjoner om bakgrunnen, sier politistasjonssjefen.

Koordinator for Jehovas vitner i Fauske, Bent Dragseth, forteller til Avisa Nordland at de pleier å ha møter i Rikets Sal på torsdager.

– Men siden det er et større stevne i helgen hadde vi ikke det i dag, sier han.