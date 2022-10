Riksadvokatens avgjørelse i saken kommer fredag ettermiddag.

I fjor sa Arvid Sjødin, at det ikke vil være unaturlig med et beløp mellom 20 og 30 millioner kroner i erstatning og oppreisning. Fredag morgen sier Sjødin til NRK at summen kan bli høyere enn 30 millioner.

– Dette er en mann som har mistet hele arbeidslivet. Han har mistet evnen til å stifte familie. Han har mistet alt i forhold til å leve som et normalt menneske. Dette er en alvorlig krenkelse. Derfor har han krav på erstatning, sier Sjødin.