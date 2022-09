– Bristow alene flyr omtrent 60 daglige flygninger i Nordsjøen, og slik droneaktivitet setter vår sikkerhet i fare. Det transporteres cirka 500.000 passasjerer per år. Et sammenstøt mellom en drone og et helikopter vil få katastrofale følger, sier nestleder Carl Gilbert Rego i Pilotforbundet i Parat og helikopterpilot i Bristow Norway.

Det har hittil blitt observert uautorisert droneaktivitet ved seks installasjoner i Nordsjøen, ifølge Parat.

Det er ikke noe teknisk utstyr i helikoptrene som kan oppdage droner, pilotene må selv få øye på dronene. Rego etterlyser strakstiltak fra myndighetene.

– Med det rette tekniske utstyret, for eksempel fra et militært fartøy, kan dronen spores, flyruten kartlegges, og myndighetene kan dermed finne ut hvor den kommer fra ved hjelp av avansert teknologi, sier han.

Han viser til Helikopter Flygeinformasjonstjenesten (HFIS) som finnes på oljeområdene Ekofisk og Tampen, og som er bemannet av personer med spesialkompetanse.

– Lokal tilstedeværelse bidrar til økt helikoptersikkerhet. Det har tidligere vært ønske fra myndigheter og operatører om å legge denne tjenesten ned. De siste dagers hendelser viser at nærvær av sikkerhetstjenester er viktig og må styrkes i tiden fremover, sier han.