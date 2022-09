Mann dømt for hatefulle Facebook-ytringer mot transperson

Fornærmede i saken hadde skiftet juridisk kjønn fra mann til kvinne og endret navn. I 2021 kalte tiltalte henne blant annet for en «pervers mannegris med syke fantasier», og skrev at det var uforståelig for ham at myndighetene fortsatt tillot henne å ha omsorgen for barna.

Høyesterett opprettholdt dommen, men nedjusterte straffen noe til betinget fengsel i 15 dager og en bot på 15.000 kroner.

Avgjørelsen er den første fra Høyesterett om hatefulle eller diskriminerende ytringer basert på en persons kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

I dommen slår Høyesterett fast at terskelen for straff er lik for alle gruppene som er vernet etter straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer.