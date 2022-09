Anniken Huitfeldt vil komme til bunns i hvem som står bak sabotasjen i Østersjøen

– Vi attribuerer ikke ansvar nå. Vi tillegger ikke noen direkte ansvar før vi er kommet til bunns i saken, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.

Hun gjentar imidlertid at regjeringen ser på det som er skjedd som en villet handling.

Danmark og Sverige setter inn «alle ressurser» på å finne ut hvem som står bak eksplosjonene som har ført til store lekkasjer fra to gassrørledninger som går mellom Russland og Tyskland. Flere allierte vil hjelpe til med dette, opplyste utenriksministeren til NRK fredag.

Hun vil ikke spekulere på konsekvensene dersom det slås fast at Russland står bak, og om dette vil anses som et angrep på et Nato-land som innebærer at artikkel 5 utløses. Artikkel 5 i Nato-pakten slår fast at et angrep på ett av Nato-landene er å regne for et angrep på alle medlemslandene.

Hun påpeker at gasslekkasjene har oppstått i internasjonalt farvann, men i svensk og dansk økonomisk sone, og at rørledningene er delvis russisk eid. Russland har selv omtalt hendelsen som sabotasje og antydet at USA står bak.

– Dersom man krever å få beskyttelse gjennom Natos artikkel 5, skal det behandles av Natos råd, men Danmark har ikke bedt om det, og vi vil forholde oss til situasjonen slik Danmark nå oppfatter den, sier Huitfeldt.