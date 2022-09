Verken forsvar eller politi har øvd på angrep på gassrør

I juni trente Forsvaret og politiet på terroranslag mot norske olje- og gassinstallasjoner. Men beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet sier til Aftenposten at de ikke har øvd på angrep rettet mot gassrørledninger,

– Jeg har ikke oversikt over alle scenarioer som har ligget til grunn for øvelsene som har pågått i mange år. Men jeg kjenner ikke til at vi har øvd konkret på angrep rettet mot gassrørledninger, sier Vangen til avisen.

Forsvaret ønsker ikke å svare konkret på om de har øvd på dette .

– Forsvaret bistår blant annet politiet med terrorberedskap offshore. Dette trener vi regelmessig på, skriver Stine Barclay Gaasland, oberstløytnant og pressekontakt i Forsvaret, i en e-post.

Forsvaret trener jevnlig på hva de gjør under et terrorangrep på en oljeplattform, ifølge Torbjørn Bongo, leder i Norges offiser- og spesialistforbund.

– Det øves på gisselsituasjoner på plattformene der vi har folk, men etter det jeg er kjent med har ikke angrep mot gassrørledning vært en del av disse øvelsene, sier Bongo.