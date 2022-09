Ekstrem økning av metan i luften etter Nord Stream-lekkasjene

– Noen foreløpige beregninger vi har gjort viser at det dreier seg om mange tusen tonn med metan som er sluppet ut, sier klimaforsker Stephen Matthew Platt ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) til Forskning.no.

Normalt utgjør metan i gjennomsnitt 1.800 ppb (deler per milliard) av luften i den nedre delen av jordens atmosfære. Men på NILUs målestasjon på Birkenes i Agder var det tirsdag en økning i konsentrasjon på 400 ppb.

Ifølge beregninger fra NILU kan utslippet av metan fra gassrørledningene i Østersjøen tilsvare to ganger det årlige metanutslippet fra all norsk olje- og gassproduksjon i ett år.

– Dette er virkelig kjempeutslipp, sier Platt.

Han understreker imidlertid at den økte mengden metan i luften over sørlige Skandinavia nå, ikke er farlig for mennesker eller dyr.