Den storstilte omorganiseringen begrunnes med sterkere internasjonal konkurranse fra mediegiganter som Facebook og Google.

– Det skjer i løpet av høsten

– Konkret i den fasen vi er i nå, er jobben å komme frem til den mest hensiktsmessige organiseringen. Det skjer i løpet av høsten. Alle detaljer rundt disse organisatoriske endringene vil vi komme tilbake til, sier konserndirektør Hilde Norddal i Amedia Salg og Marked til Kampanje.

Amedia-konsernet har i dag 2100 ansatte. Om lag halvparten av disse er redaksjonelle medarbeidere. I fjor omsatte medieselskapet for 4,1 milliarder kroner.

Arbeidet med omorganiseringen, som ble igangsatt denne uken, gjelder Amedias salgsorganisasjon. Målet er å frigjøre mer tid, ressurser og kompetanse for å møte kundenes behov på en enda bedre og mer effektiv måte.

Frykter ikke nedbemanning



Amedia er et stiftelseseid mediekonsern, og landets største utgiver av redaktørstyrte medier. De til sammen 105 lokale, regionale og nasjonale publikasjonene når ut til mer enn to millioner lesere hver dag.

Ifølge konserntillitsvalgt i Amedia, Eva Stenbro, er signalet fra ledelsen at omorganiseringen primært ikke er et nedbemanningsprosjekt, og at det ikke er varslet oppsigelser.

– Jeg frykter ikke at det er konsekvensene av omorganiseringsprosjektet, men jeg ser at vi går skumle tider i møte. Det har ikke noe med dette prosjektet å gjøre, sier Stenbro til Kampanje.

Hun er opptatt av å sikre godt samarbeid på tvers av avdelinger og mellom tillitsvalgte og ledere tiden fremover.